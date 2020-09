Kwart Nederlanders heeft weleens heibel met de buren

Met name respondenten uit Noord-Holland en Utrecht (33 procent) steggelen met hun buurtgenoten. In Groningen (21 procent) en Limburg (22 procent) is er minder vaak ruzie. "Een gezonde burenrelatie bestaat uit goed contact en duidelijke afspraken", zegt Peter Abrahamse van Kadasterdata.nl., een platform met allerlei gegevens over woningen. "Als deze band er is, is een schutting een paar centimeter over de erfgrens geen reden voor een conflict."

Van de respondenten geeft 13 procent aan dat zij ergens anders waren gaan wonen als zij van tevoren hadden geweten wie hun buren zouden worden. Het onderzoek wijst verder uit dat Nederlanders daadwerkelijk naar deze voorkennis handelen: 16 procent van de ondervraagden heeft weleens een geschikt huis aan zich voorbij laten gaan vanwege de buurtbewoners.

Jongere generaties, zoals dertigers, hebben vaker problemen met buren dan oudere generaties. "Wellicht komt dit doordat zij minder contact maken met hun buurtbewoners", aldus Abrahamse. "Waar nieuwe bewoners zich vroeger altijd even kwamen voorstellen, zie ik dat tegenwoordig steeds minder gebeuren. Zonde, want als je elkaar kent loop je sneller even langs om iets te bespreken vóór het een beladen onderwerp wordt."