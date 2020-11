LIVE | ’Pas als 70 procent coronaprikken heeft gehad, sterft het virus’

Mocht het veelbelovende vaccin tegen het coronavirus van Pfizer op de markt worden toegelaten, dan moet zeker 70 procent van de bevolking ermee worden ingeënt om het virus ook werkelijk helemaal uit te doven. Alleen dan kan het niet genoeg mensen meer vinden om te blijven bestaan. Dat zegt Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie in Groningen. Ze gaat daarbij wel uit van de werking bij 90 procent van de geïnjecteerden, waarvan bij Pfizer sprake is.

Een vaccin zal ook een werkingsperiode van „minimaal een half jaar tot een jaar” moeten hebben, wil het echt voldoende effect hebben. Aan twee weken bijvoorbeeld hebben we weinig, aldus Huckriede.

Een voorrangsbeleid voor inentingen heeft volgens haar wel enige zin, omdat „het vaccin individuen vrij snel zou beschermen, tenminste als hun immuunsysteem goed reageert.” Dit laatste is echter bij ouderen (maar ook zieken en kleine kinderen) niet altijd het geval. „Senioren en anderen met een mogelijk minder sterk immuunsysteem zijn pas echt helemaal gebaat bij de groepsimmuniteit die je krijgt door 70 procent van de bevolking in te enten.”

Twee prikken

Er zijn bij het vaccin van Pfizer twee prikken nodig, net zoals bij de meeste vaccins tegen corona die in ontwikkeling zijn. Alleen farmaceut Janssen in Leiden werkt aan een middel waarbij mogelijk maar één prik nodig is. Tussen de twee prikken met het vaccin van Pfizer moeten drie weken zitten. „Dat luistert echt heel nauw, je moet niet denken dat het met twee of vier weken ook wel kan”, aldus Huckriede. Na de tweede prik ben je ook nog niet klaar, omdat het vaccin nog verder moet inwerken op het lichaam. „De antilichamen moeten immers de tijd krijgen zich te ontwikkelen. Vier weken na de eerste immunisatie ben je vermoedelijk pas echt beschermd.”

De hoogleraar verwacht op basis van de huidige resultaten niet dat het middel van Pfizer veel bijwerkingen op lange termijn zal hebben, al is het uiteraard veel te vroeg om daar definitief iets over te kunnen zeggen. Maar er wordt volgens haar echter biologisch materiaal gebruikt, dat het lichaam wel aankan. Zeker weten we het volgens Huckriede echter pas nadat fase 4 van het onderzoek klaar is. Daarbij is het middel al op markt en wordt nog een jaar gekeken hoe het uitpakt. Er is dan sprake van zulke grote groepen die zijn ingeënt, dat er meer duidelijk kan worden over ook totaal onvermoede en zeldzame reacties. Wel wordt het op langere duur moeilijker om te concluderen of verschijnselen nog wel met zo’n vaccinatie te maken hebben.

De bijwerkingen die het middel van Pfizer nu geeft, zijn heel normaal en juist goed. Die tonen aan dat het middel echt aanslaat, aldus de vaccinoloog.

Lees het coronanieuws terug van maandag 9 november.

Het overige nieuws:

Binnenland:

Veel sneltesten voor Suriname, aantal besmettingen laag

Fors minder soa-testen tijdens lockdown

’Geef zorgmedewerkers en leraren voorrang bij coronavaccin’

Dierentuins Artis schrapt twintig tot veertig banen

Gehandicapte kinderen eenzaam: ’Niemand mag met Jayden spelen’

Kabinet overlegt over compensatie vuurwerkverbod

Hoogleraar waarschuwt: bestaande vaccinatieplannen niet coronaproof

’GGD verliest zicht op virus door particuliere teststraten’

Buitenland:

Financieel-economisch:

Entertainment en persoonlijk:

Sport: