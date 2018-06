Zo’n twee maanden geleden (op 31 maart) wijdde ik mijn column aan het beleid van Nederland ten opzichte van Europa. Kern van mijn verhaal was de stelling van premier Rutte, ondersteund door minister van Financiën Hoekstra: „Brussel dient de lidstaten, niet andersom. We hoeven geen idealisme, we moeten pragmatisch samenwerken, oplossingen bieden, resultaat leveren.” Van harte mee eens.