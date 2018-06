’Fout in examen natuurkunde’

Het vwo-examen Management en Organisatie ging bij onze examenvlogger Tijn (vwo) vrijdagmiddag wel ’prima’. ,,Het ging niet supergoed, maar goed genoeg. Ik heb wel wat moeten improviseren. Vooral bij de opgave dat je de netto contante waarde moest berekenen”, zegt hij in de examenvlog.

Vlogger Amber heeft scheikunde op de havo afgelegd: ,,Yes, het ging goed. Maar het was wel een lang examen.” Valentijn vertelt in de vlog dat hij de vakantie bijna kan ruiken. ,,Maandag nog kunst.”

Fout

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) lijkt een een fout te hebben ontdekt in het natuurkunde-examen op vwo-niveau van donderdag. Het antwoord op vraag nummer 21, waarbij een MRI van de hersenen wordt getoond, is niet hersenweefsel maar hersenvloeistof.

Toetsinstantie Cvte gaat er goed naar kijken, zo laat het weten.

Familie gaat voor

Wie ook goed gaat nakijken is docente Jon Venema van het Amstelveen College. De docente Spaans gaat er met haar 63 jaar mee stoppen. ,,Dit is het laatste examen dat ik ga nakijken. Best jammer. Maar ik heb 4 kleinkinderen, een huis in Spanje en nog een oud moedertje. Daar wil ik ook tijd voor maken. Al heb ik met liefde hier les gegeven.”

Docente Jon (tweede van rechts) met leerlingen Tom, Jort, en Aimée. „Ik ben toch een beetje weemoedig.” Ⓒ Anko Stoffels

Volgens Venema was het vmbo-examen Spaans goed te doen. ,,Prima onderwerpen over jonge mensen. Wel lange teksten; 8 van de 12 waren lang. En soms was er maar één vraag bij een toch wel lange tekst. Deze kinderen houden niet van lange teksten. Wat wel heel fijn voor ze was, was dat 16 van de 38 vragen in het Nederlands zijn gesteld.”

Haar leerlingen Tom Tonkes en Aimée Stokvis vonden het best veel leeswerk. ,,En veel woorden opzoeken.” Voor Tom was het examen toch wel lastig. ,,Het had beter kunnen gaan. Maar ik sta een 6,7 dus ik heb er nog wel vertrouwen in.”

Kermit

Helemaal blij is Jort de Goede. ,,Ik heb vakantie! En omdat ik veel heb geoefend, ging het best redelijk. Ik moest wel veel woorden opzoeken en dat kostte veel tijd. De eerste tekst was gemakkelijk; die ging over Kermit de kikker en andere kikkers.” Venema: ,,Ja, die eerste tekst was een heerlijk gemakkelijke binnenkomer voor de kinderen.”

Docente Venema heeft haar leerlingen gevraagd haar allemaal een 7 als afscheidscadeautje te geven. ,,Ik hoop dat ze dat gaan redden. Het is altijd weer spannend om het examen na te kijken. Maar nu met een beetje weemoed, want het is voor de allerlaatste keer.”