Dijkhoff heeft spijt: ’Niet zo liberaal’

Hij zegt dat zijn partij er is voor ’goed volk’, mensen die „ons land en onze waarden dragen”. In dat kader is er een aantal thema’s dat hij de komende tijd verder wil uitdiepen.

Zo vindt de liberaal dat de bijstandsuitkering omlaag moet met de mogelijkheid tot een verhoging door het volgen van een opleiding, te solliciteren of vrijwilligerswerk te doen. Dijkhoff: „We maken een systeem zodat de pechvogel niet crepeert, maar de pechvogel wel zijn best doet om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan.”

Ook vindt hij dat vluchtelingen niet automatisch na vijf jaar het Nederlanderschap moeten kunnen verwerven. „De standaard is: we vangen je tijdelijk op, in de tussentijd geven we je een opleiding, dan kan je helpen je eigen land weer op te bouwen”, aldus de VVD’er.

70 jaar

Over integratiebeleid zei hij echter dat hij er spijt van heeft dat zijn partij mensen niet als individu, maar als groep heeft aangesproken. „Dat is niet zo liberaal.”

Met zijn fractie wil hij de aanzet geven om verschillende thema’s verder uit te werken zodat de partij klaar is voor „nog eens 70 jaar.” Hij benadrukt echter dat de partij niet aan het regeerakkoord zal tornen. „Als we dit allemaal nu nog moeten bedenken, kunnen we ook best nog even wachten tot 2021.”