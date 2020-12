Honderden kilo’s illegaal vuurwerk gevonden bij invallen

De tip over het vuurwerk kwam binnen via Meld Misdaad Anoniem. De politie legt een verband met een drugslab dat twee weken geleden eveneens aan de Zandsteeg in die plaats werd ontdekt. Sindsdien heeft het politieteam Dongemond geïnvesteerd in het verhogen van de meldingsbereidheid van de inwoners van Nieuwendijk.

Na ontvangst van de tip werd verder onderzoek gedaan en bleek dat het om een serieuze melding ging, waardoor vrijdag tot actie werd overgegaan. In de woning werd zowel op zolder als in de woonkamer illegaal vuurwerk aangetroffen. De gemeente Altena is van de vondst op de hoogte gesteld en gaat bestuurlijk optreden.

Ook in Monster werd een enorme hoeveelheid vuurwerk gevonden. Naar aanleiding van een melding werd er een onderzoek ingesteld in een woning in Monster. Daar werd ongeveer 150 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen, met onder meer mortieren.

Zelfgemaakt vuurwerk

In een schuurtje bij een woning aan de Jagersweg in Vught heeft de politie vrijdagavond diverse dozen met zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Mogelijk is ermee geknoeid, meldt de politie Oost-Brabant. Mogelijk zit er zelfgemaakt vuurwerk bij. Een explosievenverkenner van de politie onderzoekt hoe gevaarlijk de situatie is. Een bewoner is in verband met de vondst aangehouden.

De politie heeft vrijdag zowel in Poederoijen als in Asperen illegaal vuurwerk aangetroffen. In Poederoijen ging het om 58 kilo. Daar werd een 19-jarige verdachte aangehouden. In Asperen werd in een garage 70 kilo aan zwaar vuurwerk gevonden. Ook daar werd een verdachte aangehouden.

Donderdag nam de politie, dankzij een anonieme tip, in een woonwijk in Zuidlaren ongeveer 100 kilo professioneel vuurwerk in beslag. Dit lag opgeslagen in een schuurtje naast de woning.