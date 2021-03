Sylvana Simons krijgt Ribbius Peletier-penning

De penning wordt vanaf 2019 vijf jaar lang uitgereikt aan een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Simons verdient de onderscheiding volgens de jury omdat ze „een voorbeeld is voor de volgende generatie vrouwen en zich publiekelijk uitspreekt over de combinatie van seksisme en racisme.” Zo maakt ze sociale onveiligheid in de politiek bespreekbaar, aldus de jury.

„De bewustwording waar zij aan bijdraagt is belangrijk. Want de verharding van het politieke debat die we de afgelopen jaren zien, kan vrouwen afschrikken om deel te nemen aan de politiek”, zegt juryvoorzitter Sybilla Dekker. Simons werd gekozen uit 39 kandidaten.

De viering van honderd jaar vrouwenkiesrecht in 2019 was aanleiding voor Provinciale Staten van Noord-Holland om vijf jaar lang de Ribbius Peletierpenning uit te reiken. De penning is vernoemd naar Liesbeth Ribbius Peletier (1891-1989), de eerste vrouwelijke gedeputeerde van Noord-Holland en haar hele leven voorvechter van vrouwenrechten.