Op een dag was ze plots verdwenen, meer dan 30 jaar later is Patricia teruggevonden in rusthuis

Puerto Rico - Ze werd meer dan dertig jaar geleden als vermist opgegeven door haar echtgenoot en werd zelfs officieel dood verklaard, maar nu is Patricia Kopta toch opnieuw opgedoken. De intussen 82-jarige Amerikaanse vrouw werd teruggevonden in een rusthuis in Puerto Rico, zo’n 2700 kilometer verwijderd van de plek waar ze al die jaren geleden verdween.