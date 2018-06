Auto rijdt in op voetgangers in Portland

De dader, die volgens getuigen duidelijk de intentie had slachtoffers te maken met zijn SUV, is ervandoor gegaan. Ook de politie gaat uit van opzet, maar sluit niet uit dat er sprake is van een ongeluk. Het leek erop dat de vrouwen de straat aan het oversteken waren.

Ooggetuigen spreken van een zware klap. Daarna heerste verslagenheid. „Ik hoorde veel gekreun en gehuil”, zegt iemand.

Het incident gebeurde op het complex van de Portland State University. De politie maakte enkele uren later bekend dat de wagen waarmee de wandelende vrouwen werden geschept vijf kilometer verderop was aangetroffen met de chauffeur erin. Hij is gearresteerd. Het gaat om een oudere blanke man, die zich niet heeft verzet. Wat hem heeft bezield is niet duidelijk.

Volgens lokale media is de politie nog op zoek is naar een mogelijk vierde slachtoffer, die met een privéauto de plek des onheils heeft verlaten.