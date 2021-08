Taliban veroveren Kabul: is Afghanistan nu ten dode opgeschreven en wordt het weer een terreurbolwerk?

Premium Buitenland

Wanhoop bij achterblijvers in Kabul: ’Onze gezichten zijn bij de Taliban bekend’

De paniek in zijn stem is hoorbaar wanneer Abdul Hayat Sultani (40) zondagmorgen belt vanuit Kabul. De stad is gevallen, meldt de voormalige bewaker van de Nederlandse basis in Pol-e Khomri. Op de achtergrond klinken stemmen vol stress. Hoe moet het verder? „Elk uur, elke minuut neemt het risico voo...