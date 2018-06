Gepeste Matt is nu miljonair en geeft pestkop baan

Sportschoolfanaat Matt Fiddes werd op 21-jarige leeftijd al miljonair nadat hij door alle pesterijen extra gemotiveerd was om iets van zijn leven te maken. Hij is inmiddels de eigenaar van maar liefst 700 (vecht)sportscholen.

Pestkop Anthony Reape (39), bouwvakker van beroep, was depressief nadat zijn huwelijk op de klippen liep. „Vanaf het moment dat ik Matt ontmoette wist ik dat alles zou gaan veranderen”, zegt hij tegen Daily Mail.

De twee zagen elkaar in de Britse ontbijtshow This Morning, waarna ze contact bleven houden en zelfs goede vrienden werden. Anthony gaf in de show op nationale televisie toe dat hij Matt had gepest omdat hij zelf onzeker was. Kijkers vonden het interview ’inspirerend’ en de mannen besloten mee te werken aan antipestcampagnes in het hele land.

Afgevallen

„Dankzij Matt heb ik weer zin in het leven gekregen”, zegt Anthony. Hij sportte samen met Matt, viel twaalf kilo af én runt nu een sportschool van de man die hij vroeger pestte. „Ik heb een heel andere kijk op het leven gekregen en heel veel respect voor Matt.”