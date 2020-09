Van Dissel: gedrag van grootste belang voor terugdringen corona

Gedrag is volgens hem het belangrijkste onderdeel, maar juist dat is niet op voorhand in te schatten. Zo zijn sommige maatregelen niet te handhaven door de overheid, zoals het beperkt ontvangen van bezoek thuis, zei hij. Het gaat erom dat mensen hun gedrag zelf aanpassen, vanuit een solidariteitsgevoel, zei Van Dissel.

Het nieuwe pakket maatregelen is erop gericht om het zogeheten reproductiegetal R onder de 1 te krijgen, het streefgetal is 0,9. Dan geven elke 100 besmette mensen het nog aan 90 mensen door, waardoor het virus langzaam uitdooft. De afgelopen weken schommelde deze waarde rond de 1,3 - 1,4. Met dat reproductiegetal verdubbelt het aantal besmettingen elke zeven tot tien dagen.

In de huidige situatie duurt het met de nieuwe maatregelen ongeveer drie weken voordat te zien is dat het reproductiegetal onder de 1 zou kunnen komen, aldus Van Dissel. Het is in dat kader vooral belangrijk dat mensen met klachten, hoe licht die ook zijn, thuisblijven en zich laten testen. En dat ze ook in isolatie gaan na een positieve test, zei Van Dissel.

Van Dissel is voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) met deskundigen, dat het kabinet adviseert over de aanpak van het coronavirus. Hij wilde inhoudelijk niet ingaan op een vraag van de SP. Kamerlid Maarten Hijink wilde weten of het kabinet voorbij ging aan het advies van het OMT om nu meer extra maatregelen te nemen, waar de Volkskrant over bericht. Dat wil Van Dissel eerst binnen het OMT bespreken.

Wel wees hij er na de briefing op dat het prima is dat de overheid zelf met een advies komt. Bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes in winkels in de ernstigste regio’s. „Eerder is er advisering geweest waarbij een net iets ander besluit is genomen. Dat is gewoon hoe het werkt. Het gaat er niet om of ik dat advies specifiek steun. Het gaat erom wat besloten is en wat we met zijn allen moeten doen.”

Het OMT komt nog met een nieuw advies over het dragen van mondkapjes. Van Dissel wil daar niet op vooruitlopen. „Er is blijkbaar onzekerheid en onduidelijkheid over het effect van het gebruik. Het is goed om dat weg te nemen. We komen er met helder advies over”, aldus Van Dissel.