14-jarige Justin doodgestoken op station Glasgow: jongen (16) opgepakt

Het jonge slachtoffer, scholier Justin McLaughlin, werd zaterdagmiddag zwaar verwond aangetroffen op High Street Station in de grootste stad van Schotland, melden Britse media. Het treinverkeer werd direct stilgelegd en het station ontruimd.

Een agente maandag voor High Street Station in Glasgow. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images / Alamy

De tiener werd naar het ziekenhuis gebracht, maar toen was het al te laat. De aanleiding van de steekpartij is nog niet duidelijk. De politie heeft een 16-jarige jongen aangehouden voor moord. Mensen die in een langsrijdende trein zaten, hebben Justin nog zien liggen. „Er lag een jongen op het perron. Er zat veel bloed op zijn broek”, laat een getuige weten op sociale media. De politie hoopt dat meer getuigen zich zullen melden.

’Tragisch verlies’

„Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Justin. Dit is een schokkend verlies van leven”, zegt onderzoeksinspecteur Brian Geddes tegen The Daily Mail. Bij het station zijn bloemen neergelegd. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in het openbaar vervoer, kondigt de politie aan.