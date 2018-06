Vader Anne Faber wil dat OM-topman opstapt

Faber roept toenmalig voorzitter van het gerechtshof Rinus Otte op om zijn huidige functie van procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie neer te leggen, „omdat u in belangrijke mate verantwoordelijk bent voor het falen van de rechtsgang destijds.”

Volgens Wim Faber heeft het hof het doel van strafrechtspleging – het voorkomen van herhaling en het beschermen van de samenleving - uit het oog verloren. In het belang van de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de rechtspraak zou Otte daarom moeten opstappen, vindt Faber.

Eerder twee meisjes verkracht

Anne Faber raakte op 29 september vermist toen ze op de fiets onderweg was naar huis. Het duurde twee weken voordat ze werd gevonden. Ze bleek verkracht en vermoord. Vanaf 11 juni staat de verdachte, Michael P. (27), terecht in de rechtbank van Utrecht. Hij werd eerder veroordeeld voor de brute verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010.

Bestudering van de openbare stukken over die strafzaak, brachten Wim Faber tot de overtuiging dat de rechterlijke macht destijds niet adequaat heeft gereageerd op Michael P., van wie volgens Annes vader toen al duidelijk was dat hij „levensgevaarlijk” was. „Als samenleving mogen wij toch verwachten dat rechters zich inspannen om de maatschappij te beschermen? Die inspanning mis ik als ik lees wat het hof onder voorzitterschap van Otte heeft ondernomen.”

’Hij was gestoord’

Wim Faber schrijft dat er meerdere signalen waren dat Michael P. „gestoord” was. Dat vond ook de officier van justitie die P. in 2011 vervolgde: „Iemand die doet wat P. deed, moet wel gestoord zijn.”

Ook uit het rapport van de Reclassering kwam een alarmerend beeld naar voren. De instantie meldde dat er groot gevaar voor herhaling was. Als klap op de vuurpijl betuigde Michael P. geen spijt, maar zei hij „trots” te zijn op wat hij heeft gedaan. „Een droom is uitgekomen.”

Drugsgebruik op jonge leeftijd

Andere aanwijzingen die volgens Wim Faber duidden op een stoornis, waren Michael P.’s drugsgebruik vanaf jonge leeftijd, het feit dat hij voor de verkrachtingen al was veroordeeld voor geweldfeiten en dat hij op jeugdige leeftijd problematisch gedrag vertoonde. Faber: „Uit niets maak ik op dat het hof iets met deze signalen heeft gedaan. Het hof leunde achterover met de vaststelling dat Michael P. weigerde mee te werken aan onderzoek.”

Faber zegt ervan overtuigd te zijn dat met een kritischer opstelling door het hof het wel mogelijk was geweest om een stoornis te onderbouwen. „Maar nergens lees ik dat er vragen zijn gesteld. Waarom? Gingen snelheid en efficiency wellicht boven de veiligheid van de samenleving?”

Behalve over het niet opleggen van tbs, is Faber boos dat het hof in 2012 een vijf jaar lagere straf oplegde dan de zestien jaar die de rechtbank P. eerder gaf. De rechtbank liet zien oog te hebben voor de noodzakelijke beveiliging van de samenleving, aldus Faber. Het hof niet. „De moord op onze Anne had voorkomen kunnen worden. Daarvan ben ik overtuigd.”