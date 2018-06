Mensensmokkelaars schieten op vluchtelingen

De internationale organisatie Artsen zonder Grenzen zei vrijdag dat er ten minste vijftien doden zijn te betreuren. Er vielen bovendien 25 gewonden, van wie er zeven in het ziekenhuis moesten worden opgenomen met schotwonden en botbreuken.

De overlevenden, veelal tieners, vertelden dat ruim honderd mensen geprobeerd hebben ervandoor te gaan. Ongeveer veertig anderen, overwegend vrouwen, zijn achtergebleven in de illegale gevangenis. Het AzG-team stelt alles in het werk om hen te redden. De slachtoffers komen met name uit Eritrea, Ethiopië en Somalië.