Liters zeepschuim uit wc in Gent

Te zien is dat bewoners met emmers schuim naar buiten lopen. „Al vijf tonnen schuim heb ik vanuit mijn toilet en stookruimte weggeschept!”, vertelt gedupeerde Freddy. „Ik had me mijn avond wel anders voorgesteld.”

Urenlang stond het schuim ook in de straten. Honderden liters kwamen door het riool naar boven door een lek bij een nabijgelegen zeepverwerkingsbedrijf.

De brandweer heeft een anti-schuimmiddel in het riool gedaan. Ook is het riool leeggezogen. Zeepbedrijf Christeyns belooft schade in huizen te vergoeden.