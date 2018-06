Dolgelukkige Patrick heeft een nieuwe driewieler

De fiets is aan hem geschonken door een mede-bewoner, die het rijwiel zelf niet gebruikte, meldt RTV Oost. Direct maakte Patrick zijn vertrouwde rondjes door de tuin van de instelling waar zijn fiets werd gestolen.

Zijn zus Angelique plaatste dinsdag een oproep op Facebook na de diefstal van de speciale driewieler die zo’n 2000 euro kost. Haar broertje was behoorlijk van slag. „Hij zegt voortdurend ’Fiets weg’. Normaal gesproken is hij met dit warme weer in de tuin te vinden, maar hij zit nu hele dagen binnen”, aldus zijn zus. Maar na de oproep kwamen al snel de „hartverwarmende” reacties vanuit het hele land. Duidelijk werd dat Patrick niet lang meer hoefde te wachten op een nieuwe fiets.