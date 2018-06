FBI waarschuwt voor Russische hackers

De Amerikaanse federale recherche adviseert de eigenaren hun apparaat, van allerlei merken, uit en aan te zetten en updates van de software te downloaden die een betere bescherming biedt. Volgens de FBI zijn in meer dan vijftig landen routers besmet, al lijkt Oekraïne het belangrijkste doelwit.

De betrokken cybercriminelen zijn verenigd in de groep Sofacy, die in contact zou staan met de Russische regering. Sofacy, ook bekend als Fancy Bear en APT28, wordt onder meer verdacht van inbreken in het computersysteem van de Democraten tijdens de presidentsverkiezing van 2016. Eerder deze week waarschuwde Cisco Systems Oekraïne al voor een cyberaanval uit het buurland.