’Ieren stemmen voor liberalisering abortuswet’

Dat was mede te danken aan de hoge opkomst voor dit beladen referendum.

De andere 32 procent wil dat alles bij het oude blijft, zoals 35 jaar geleden vastgesteld. Nu verbiedt de wet abortus en heeft een foetus dezelfde rechten als de moeder. In 2013 werden de strenge regels iets versoepeld en werd onderbreking van de zwangerschap toegestaan als het leven van de moeder in gevaar was.

De officiële uitslag van de volksraadpleging wordt zaterdag bekend. Het tellen van de stemmen begint om 8.00 uur plaatselijke tijd.