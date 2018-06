Uitgezette Somaliër bedreigt Sylvia met de dood

Dat meldt Sylvia Veld (29) aan De Telegraaf. Betrokkenen in Den Haag en de politie Noord-Holland bevestigen de uitzetting van M. en de bedreigingen. De rol van de Somaliër wordt onderzocht.

„We nemen de bedreigingen serieus en de recherche is een onderzoek gestart, waarbij ook de afdeling zeden is betrokken. Er is inmiddels een afspraak voor een aangifte gemaakt”, zegt een woordvoerder van de politie Noord-Holland. Dat Mohammed weer terug is in Somalië, weerhoudt de politie er niet van de bedreigingen te onderzoeken.

Bosjes

De Hoornse vrouw, die eind 2016 na een avond stappen in de bosjes werd aangerand en bijna gewurgd, spoorde Mohammed M. zelf op met de app Find my iPhone. M. had haar telefoon meegenomen. Ze lokte de asielzoeker in de val door zich voor te doen als een andere vrouw die met hem wilde daten. M. stuurde vervolgens een foto van zichzelf met haar toestel.

"’Ik ben blij en bang tegelijk’"

Er zijn in ieder geval twee bedreigingen geweest. De eerste was begin deze maand en volgde kort na een publicatie in deze krant over de uitzettingsprocedure tegen de asielzoeker Mohammed M. Die zou in de gevangenis hebben gezegd dat Sylvia dood moest. Daarvan is melding gedaan bij de politie. Die lichtte Sylvia in.

Deze week volgde een tweede bedreiging. Ditmaal uitte een Somalische man uit Mogadishu op haar Facebookaccount een doodsbedreiging. ’Jij gaat dood kankerhoer. Vieze vrouw’, stond in het Facebookbericht. De politie onderzoekt of Mohammed M. ook bij deze bedreiging betrokken is. Mogelijk heeft hij vanuit Mogadishu het bericht zelf gestuurd.

Sylvia houdt er rekening mee dat haar aanrander kennissen in Hoorn en omgeving heeft aangezet tot de bedreiging. Ze is doodsbang. De Hoornse had in De Telegraaf al aangegeven te vrezen voor represailles van Mohammed M.

„Ik ben blij en bang tegelijk. Blij en opgelucht omdat hij het land uit is. Eindelijk. Bang omdat ik, meteen nadat hij daar was geland, een directe doodsbedreiging uit Somalië heb ontvangen. Het is zeer, zeer intimiderend. Ik weet dat het van hem komt”, vertelt Sylvia.

’Toneelspel’

Volgens de Hoornse heeft M. lang en goed kunnen nadenken om zijn gram te kunnen halen. „Hij voelt zich slachtoffer. Hij zit ver weg, maar zijn vriendjes zitten nog hier. Hij heeft vaker doodsbedreigingen geuit. Hij zou daarvoor bij verstek veroordeeld moeten worden”, zegt de Hoornse, die samen met Robert Vinkenborg het boek De jacht op mijn verkrachter schreef.

Bekijk ook: De Hoornse Sylvia vond haar verkrachter online

M. heeft een Europees inreisverbod voor tien jaar. Sylvia: „Dat zou levenslang moeten zijn. Deze man toont zijn ware gezicht. Hij heeft geen spijt, hij heeft in de rechtszaal een groot toneelspel gespeeld. Ik hoop dat de rechtsstaat mij kan beschermen tegen deze misdadiger: dit is geen vluchteling, maar de grootste aso-asielzoeker ooit.”

Vorige maand zetten Kamerleden druk op het ministerie, toen bleek dat M. nog steeds niet was uitgezet. De voormalige staatssecretaris Dijkhoff had toegezegd haast te maken met de uitzetting van de Somaliër vanwege zijn veroordeling. Hij kreeg in juni 2017 achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.