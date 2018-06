Concurrentie hevig in de uitvaartbranche

Belangrijke oorzaak is een toename van het aantal sterfgevallen in Nederland, dat sinds 1950 bijna is verdubbeld: van bijna 76.000 naar ruim 150.000. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Uitvaartbranchemonitor.

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben het hoogste aantal sterfgevallen, waardoor nieuwe toetreders op de markt van uitvaartverzorgers volgens de monitor de meeste kans van slagen hebben in de zuidelijke provincies.

De concurrentie blijft overigens niet beperkt tot uitvaartverzorgers alleen. Ook onder crematoria wordt een hevige strijd gevoerd. Er is een duidelijke stijging van het aantal crematoria in Nederland, maar ze worden niet optimaal gebruikt.