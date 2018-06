Verdriet en spanning na klimdrama met stagiair

Vrijdag kwamen studenten van de Fit-academie Amersfoort terug uit de Ardennen. Een aantal van hen zag de stagiair-kliminstructeur vallen. Ⓒ Menno Bausch

Apeldoorn - Verdriet en spanning overheersen bij bekenden van de 18-jarige jongen uit Apeldoorn die zwaargewond raakte bij een klimongeluk in de Ardennen. Onder toeziend oog van scholieren maakte de jongen donderdag een val van zeker twintig meter. Hij ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.