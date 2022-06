Premium Het beste van De Telegraaf

De Jonge hanteert opnieuw breekijzer om woningen te vergroenen: ’Minister van dwingen en verplichten’

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, tijdens een debat in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP / Robin Utrecht

Amsterdam - De ’minister van dwingen en verplichten’, zo wordt de nieuwbakken woonminister Hugo de Jonge al venijnig in de Tweede Kamer genoemd. Na de verplichte hybride warmtepomp zet de CDA’er nieuwe dwang in om woningen te vergroenen. Of iedereen daarvoor het geld kan opbrengen, is de grote vraag.