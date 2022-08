’Schaamteloze’ aanrander (27) uit azc Budel negen maanden de bak in

De man uit Gaza moet negen maanden de cel in, meldt Omroep Brabant. De rechter sprak van het ’schaamteloos’ aanranden van de vrouwen, aldus het vonnis in Den Bosch. De Palestijn ontkende aanvankelijk, maar zei later dat het allemaal ’voor de grap’ was geweest. Ook stal hij een fles drank.

De twintiger sloeg in en rond een supermarkt in Maarheeze toe en bleek voor voorbijgangers amper aanspreekbaar. Hij werd na een melding van een van de vrouwen al snel in de kraag gevat. Als hij weer in de fout gaat, krijgt hij nog eens drie maanden cel bovenop zijn huidige straf. Volgens de omroep moet hij ook een schadevergoeding van 1900 euro aan twee van zijn slachtoffers betalen. Een van de vrouwen gaf in de rechtbank aan zich niet meer op haar gemak te voelen.