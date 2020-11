Kerstbonus voor wachtende toeslagouders

Dat schrijft de D66-bewindsvrouw in een Kamerbrief. De kerstbonus is een extra tegemoetkoming en wordt niet verrekend met de compensatie de ouders krijgen. Van Huffelen stelt de bonus beschikbaar voor de ongeveer 9.000 ouders die zich tot nu toe als gedupeerden bij de Belastingdienst hebben gemeld. Dat daar mogelijk ouders bij zitten die eigenlijk geen recht op compensatie hebben, maar die nu wel een bonus opstrijken, neemt Van Huffelen op de koop toe.

De SP kwam ruim een maand geleden met de oproep voor een kerstbonus, nadat was gebleken dat de Belastingdienst dit jaar maar een paar honderd gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire kan compenseren. De trage afhandeling zorgt voor ontzettend veel frustratie in de Tweede Kamer.

Ook Van Huffelen laat weten het ’uiterst vervelend te vinden’ dat de compensatie van toeslagouders zo lang duurt. Met de kerstbonus hoopt de staatssecretaris de ouders een klein beetje tegemoet te komen.