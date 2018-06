Heldhaftige leraar voorkomt bloedbad op school VS

De leerling vroeg aan de scheikundeleraar van de West Middle School of hij even naar het toilet mocht en keerde terug met twee wapens. Terwijl de kogels werd afgevuurd stormde de leraar op de schutter af. Hij raakte gewond, net als een 13-jarige leerlinge.

Hoe de leraar, Jason Seaman, de schutter precies wist te overmeesteren is nog onduidelijk.

In een brief aan de media schrijft hij: „Ik wil alle hulpdiensten bedanken voor de hulp. Ik ben gewond geraakt maar het gaat goed met me. Aan alle studenten: jullie zijn geweldig en ik dank jullie voor alle steun. Jullie zijn de reden dat ik lesgeef.”

Jason Seaman, de held van de West Middle School in Noblesville. Ⓒ Southern Illinois University

Vorige week nog werden tien mensen doodgeschoten op een middelbare school in Sante Fe.