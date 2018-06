Al honderd moorden tijdens bloedige stembusstrijd Mexico

Niet alleen politici zijn slachtoffers, ook onschuldige omstanders. Deze nabestaanden treuren om een baby die omkwam bij een aanslag. Ⓒ EPA

APASEO EL GRANDE - Chelis Oliveros is enthousiast: „Het is de grootste uitdaging in mijn leven!” Oliveros wil burgemeester worden van zijn geboorteplaats Apaseo El Grande. Maar de jonge politicus beseft dat de verkiezingsstrijd de bloedigste is uit de Mexicaanse geschiedenis. „Ik ben me bewust van het latente risico. Als ik ’s morgens op campagne ga, weet ik niet of ik ’s avonds weer thuis kom.”