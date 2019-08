Schutter Noorwegen filmde aanval op moskee

De 21-jarige Noor verscheen maandag voor de rechter in hoofdstad Oslo. Die oordeelde dat de man nog vier weken vastgehouden kan worden. Hij zou het islamitisch centrum in Baerum met zeker twee vuurwapens zijn binnengedrongen en ook hebben geschoten. Daarna zou hij zijn overmeesterd door een 65-jarige man, die lichtgewond raakte.

De twintiger wordt ook verdacht van de moord op zijn zeventienjarige stiefzus. Haar lichaam is enkele uren na de aanval aangetroffen in een woning.

De door de verdachte gemaakte videobeelden lijken niet via internet te zijn uitgezonden. Dat gebeurde eerder dit jaar wel bij een vergelijkbaar incident in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Daar zond een schutter die twee moskeeën aanviel beelden van het bloedbad uit via sociale media.