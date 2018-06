Assen vol gas naar finish in jacht op Formule 1

Ⓒ Hollandse Hoogte

Binnenkort gaat Jos Vaessen in het 400 miljoen kostende pand van Liberty Media op James Market in hartje Londen de ultieme poging wagen om de Formule 1 in 2020 naar het TT-Circuit van Drenthe te halen. Samen met promotor Lee van Dam biedt hij het Asser bidbook aan. In het najaar moet de beslissing vallen. Eén ding staat vast: aan de onverwoestbare zeventiger Vaessen zal het niet liggen.