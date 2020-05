Veiligheidsregio grijpt in: minder bezoekers welkom in Outlet Roermond

Er komen bovendien speciale crowdmanagers die de anderhalve meter in de winkelstraten van het DOC en de wachtrijen waarborgen. Waar nodig worden de wachtrijen verwijderd en de winkel tijdelijk gesloten mocht de rij wachtenden te lang worden.

De maatregelen lopen vooruit op de met Hemelvaart verwachte drukte. Traditioneel komen dan vele duizenden Duitsers de grens over om in Venlo en Roermond te gaan shoppen.

Oproep aan Duitse koopjesjagers

De Veiligheidsregio heeft ook maatregelen afgekondigd om in Venlo de drukte te verminderen. De maatregelen worden onder meer bekendgemaakt via Duitse media. „Maak van uw bezoek aan de regio Noord en Midden Limburg géén gezellig dagje uit met de hele familie”, aldus de Veiligheidsregio in de oproep aan Duitse koopjesjagers. „Hemelvaartsdag en daarna mag simpelweg niet leiden tot grote drukte in de winkelcentra en het outlet.”

„Het kan voorkomen dat door verkeersmaatregelen in de steden u niet daar kunt komen waar u graag naar toe zou willen gaan omdat het te druk is waardoor u terug moet keren naar huis. Winkelstraten maar ook parkeergarages kunnen worden afgesloten als het druk dreigt te worden.”