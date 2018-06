NAVO-partners vol lof over Nederlandse krijgsmacht

Als het om defensie-uitgaven gaat, bivakkeert Nederland in het rechterrijtje. Al jaren. Critici in ons land stellen dat we op die manier binnen de NAVO-gemeenschap een freerider zijn geworden. Een gast die steevast graag aan tafel aanschuift, maar die de andere kant op kijkt wanneer de rekening wordt neergelegd. Maar is het echt zo erg? En hoe kijken de grootste spelers op het Europese defensietoneel tegen ons aan?