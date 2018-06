Twee fraaie raadsels trof ik deze week aan. Eerst las ik dit, al in 1969 geschreven: „Er zijn maar weinig woorden waar het van de betekenis afhangt hoe je afbreekt: kwartslagen, rijstrook, buurtje, diplomaatje, en de bedoeling is zo’n woord te ontdekken waar geen s in zit, en dat ook geen verkleinwoord is. Er is er een, dus doe uw best.”