Aardbeving met kracht van 3,2 in Limburg

De beving was op een diepte van zo’n 12 kilometer. Op Twitter melden meerdere mensen in België en Nederland dat ze de beving hebben gevoeld.

In tegenstelling tot Groningen, waar aardbevingen het gevolg zijn van gaswinning, hebben bevingen in Limburg een natuurlijke oorzaak. Ze zijn het gevolg van bewegingen in regionale breukensystemen in de aardkorst. Deze bewegingen ontstaan door zogeheten tektonische krachten aan de randen van platen.

Nederland ligt midden op de Euraziatische Plaat. Midden op de min of meer stabiele platen kunnen ook aardbevingen voorkomen.

De zwaarste aardbeving die in Nederland tot nu toe gemeten is, was in 1992 in Roermond. Die beving had een kracht van 5,8.

Bij de politie en veiligheidsregio zijn geen telefoontjes binnengekomen van verontruste bewoners of mensen die schade wilden melden aan hun huizen.