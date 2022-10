Wildplassende Bussumer (42) aangehouden na bedreigen agent in Bussum

Buitenland

Kind (9) opgesloten in hondenhok terwijl het buiten -2 graden is

Na een anonieme tip heeft de politie in het Amerikaanse Lexington een negenjarig kind dat in een hondenhok was opgesloten kunnen bevrijden. Toen de agenten bij de woning aankwamen, troffen ze het kind in het hok, dat was afgesloten met een hangslot, aan met een dekentje, een beetje eten en water. Di...