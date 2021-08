Mississippi-ziekenhuis behandelt Covid-patiënten in parkeergarage

De Republikeinse gouverneur Tate Reeves van Mississippi zei dat de federale regering zijn verzoek had afgewezen om een hospitaalschip van de Amerikaanse marine te sturen. Reeves had specifiek om de hulp van de USNS Comfort verzocht, het schip dat in maart 2020 in New York aanmeerde om de plaatselijke ziekenhuizen te helpen. New York was destijds het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten.

Reeves zei de komst van federale hulp te verwelkomen, maar benadrukte dat hij net als veel van zijn mede-Republikeinen mensen nooit zal dwingen een mondkapje te dragen of zich te laten vaccineren. „Ik ben van mening dat elk individu de beste beslissing voor zichzelf zou moeten nemen”, zei hij, ook omdat er volgens hem net zo goed „risico’s” zijn verbonden aan het laten vaccineren als aan niet-gevaccineerd blijven. Zelf is hij wel ingeënt.

Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst (CDC) registreerde Mississippi vrijdag het recordaantal van 5023 nieuwe Covid-besmettingen op een dag. Donderdag werden er 1578 Covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, het hoogste aantal sinds de pandemie vorig jaar begon. Op enig moment was meer dan 90 procent van de IC-bedden bezet. Volgens een analyse van persbureau Reuters heeft de staat de afgelopen twee weken geworsteld met een stijging van 142 procent in ziekenhuisopnames.

Het aantal dagelijkse gevallen in het hele land is de afgelopen twee weken verdubbeld, volgens een telling van persbureau Reuters, en bereikte het hoogste punt in zes maanden. Het gemiddelde aantal dagelijkse sterfgevallen is in de afgelopen veertien dagen met 85 procent gestegen.