50PLUS kiest nieuwe voorzitter na rel

Hij had kort daarvoor al zijn taken neergelegd, nadat vrijwel het hele partijbestuur was opgestapt uit onvrede over zijn functioneren. Zoetelief was nog geen jaar geleden met de zegen van de partijtop gekozen als opvolger van partijcoryfee Jan Nagel.

De fracties in de Eerste en Tweede Kamer hadden eerder al het vertrouwen in Zoetelief opgezegd. Zij willen voormalig VVD'er Geert Dales als voorzitter. Hij geldt inmiddels als de kansrijkste kandidaat. Er is met Alfons Leerkes nog maar één rivaal overgebleven.

Volgens Zoetelief is de hele gang van zaken kenmerkend voor zijn partij, waarin geen debat zou zijn over de verschillen van mening, maar de strijd zich vooral zou toespitsen op personen.

Waarnemend voorzitter Hylke ten Cate roept op tot respect voor elkaar. Hij verwacht van zijn partijgenoten dat ,,mensen zich niet op een voetstuk plaatsen door een ander naar beneden te trappen''.