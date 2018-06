’Criminaliteit neemt af, maar niet overal’

Niet overal daalde het aantal aangiften. In 43 gemeenten, waaronder Renswoude, Oldenzaal, Zevenaar, Vlissingen en Baarle-Nassau nam de criminaliteit toe of bleef op zijn minst gelijk. Volgens het AD past dat in de trend dat in kleinere gemeenten in de regio de misdaad minder hard daalt dan in de steden.

Ook in Amsterdam steeg, tegen de landelijke trend in, het aantal meldingen en aangiften van woninginbraken, autodiefstallen en overvallen. Daarmee is Amsterdam volgens de Misdaadmeter opnieuw de onveiligste gemeente van het land. Rotterdam en Eindhoven maken de top drie compleet.

De veiligste gemeente is het Brabantse vestingstadje Woudrichem, dat de felbegeerde plek overneemt van Tubbergen. De Overijsselse gemeente zakt een plaats. Op de derde plek staat Strijen (Zuid-Holland).