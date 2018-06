Opnieuw regionale stakingen streekvervoer

Reizigers bij een bushalte. Ⓒ ANP

UTRECHT - Buschauffeurs in Utrecht, ’t Gooi, Groningen, Drenthe en West-Brabant staken zaterdag. In het streekvervoer vinden al geruime tijd estafette-acties plaats om een betere cao af te dwingen. In Utrecht staakt Keolis, in Groningen en Drenthe Qbuzz, CTS legt het werk neer in Zuidwest-Drenthe, Connexxion rijdt niet in de regio Gooi- en Vechtstreek en Arriva blijft in de remise in West-Brabant.