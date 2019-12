Inwoners Drachten over steekpartij: ’Het zag er vreselijk uit’

Hulpverleners waren op straat lang bezig met het slachtoffer van de steekpartij. Ⓒ PRONEWS

DRACHTEN - In de omgeving van de Zuidkade in de binnenstad van Drachten is maandag geschrokken gereageerd op een ernstige steekpartij. Die vond zondagavond iets na negen uur plaats voor een café. Twee tieners – 14 en 16 jaar – zijn aangehouden in verband met hun vermoedelijke betrokkenheid. Het slachtoffer is 15 jaar. „Dit komt wel erg dichtbij”, zeggen Friezen. „En wat een jonge gasten.”