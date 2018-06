Tropisch weekend: nu al 24 graden (!)

De temperaturen worden dit weekend, maandag en dinsdag in het binnenland voor veel mensen misschien wel wat te hoog om in de volle zon te zitten. Het kan in het oosten en zuidoosten lokaal tropisch warm worden met maxima van 30 graden. Daarmee komt het tot de eerste lokale tropische dag van 2018.

Zee

Ook op de stranden is het warm met een maxima van 24-28 graden. Maandag en dinsdag kan de wind daar soms van zee waaien, waardoor de temperatuur daalt naar 18-20 graden. Wie verkoeling zoekt in de zee moet rekening houden met koud water van 13-15 graden.

Het strand van Zandvoort ligt helemaal vol met strandbezoekers uit de stad. Ⓒ ANP

Zonkracht

Wie dit weekend naar het strand gaat, een festival bezoekt of gewoon op een stoeltje in de tuin wil genieten van de zon, kan zich het beste goed insmeren met zonnebrandcrème. De komende dagen wordt voor het eerst dit jaar een hoge zonkracht verwacht, waardoor de huid al binnen 10 tot 15 minuten kan verbranden.

