Wel prijs voor schrijfster Astrid Roemer, maar niet op het paleis: ’Niet gepast’

De uitspraken van de Surinaamse auteur Astrid Roemer (74) over oud-legerleider Desi Bouterse van Suriname zijn de directe aanleiding. De schrijfster krijgt de prijs overigens wél, maar niet tijdens een bijeenkomst op het koninklijk paleis.

Uitspraken over Bouterse

Het comité heeft openlijk afstand genomen van de standpunten en uitspraken van Astrid Roemer, die Desi Bouterse ’een held’ noemde en hem onlangs op haar Facebookpagina bedankte voor het ’zelfbewuster maken van de Surinaamse gemeenschap. Merci man!’.

Dat hij eerder voor drugssmokkel, en in 2019 door de krijgsraad is veroordeeld voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982 - deze zaak dient nog in hoger beroep - was volgens Roemer onterecht. „Ik ben geneigd te zeggen dat Bouterse na zo veel jaren geen gevangenisstraf zou moeten krijgen, gezien zijn inzet voor de dekolonisatie van Surinamers”, zei ze afgelopen vrijdag in het programma Nieuwsuur. Ook in haar werk komen de gevolgen van de kolonisatie door Nederland, de slavernij en het ontstaan van een multiculturele samenleving in Suriname geregeld aan de orde.

Bij de Decembermoorden werden vijftien prominente Surinamers standrechtelijk geëxecuteerd. Diverse nabestaanden van de slachtoffers, onder wie juriste Lilian Gonçalves die haar man in Fort Zeelandia, Paramaribo verloor, kwamen onder aanvoering van advocaat mr. Gerard Spong in het geweer tegen Roemers uitspraken en riepen op om haar prijs in te trekken. Gonçalves was ook een van de tegenstanders die het op Twitter met Roemer aan de stok kreeg, waarbij de laatste nogal grofgebekt van leer trok.

’Storm in een glas water’

Over het protest tegen de toekenning van de prijs - inclusief 40.000 euro - sprak ze op dat kanaal in bewoordingen als ’storm in een glas water’ en ’allemaal jaloezie’. In de Surinaamse krant De Ware Tijd sprak ze over de nabestaanden als: „de nabestaandenlobby schijnt schrikbarend machtig te zijn. En wel zo dat zij denkt mij compleet te kunnen ruïneren.”

Dat laatste zal inderdaad niet zo zijn, daar de 40.000 euro wel naar Suriname, waar Roemer tegenwoordig woont, wordt overgemaakt.