’Stemfraude door voormalig stafchef Trump’

Meadows, die voor hij stafchef van Trump werd twee termijnen diende als afgevaardigde van North Carolina, stond volledig achter Trumps nooit bewezen bewering dat Joe Bidens overwinning te danken was aan massale stemfraude. Voor de verkiezingen van 2020 waarschuwde hij al voor het gevaar van stemmen per post. Daarmee zou veel te gemakkelijk gefraudeerd kunnen worden.

Meadows kwam vorige maand in opspraak nadat het blad The New Yorker een onderzoek publiceerde waaruit bleek dat hij zich voor de verkiezingen had laten registreren op een adres in Scaly Mountain waar hij nooit gewoond heeft en dat hij ook niet bezat. Het huis, een kleine ’mobile home’, is eigendom van een manager van winkelketen Lowe’s. De vrouw had geen idee dat Meadows zich op haar adres had ingeschreven in het kiesregister.

Bestorming Capitool

De voormalige stafchef stond al in de schijnwerpers vanwege zijn weigering om mee te werken met de 6 januari commissie, de commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Eind vorig jaar veroordeelde het Huis van Afgevaardigden hem daarom al voor ’minachting van het Congres’. De commissie wil hem laten getuigen omdat hij gedurende 6 januari de hele tijd in de buurt van Trump vertoefde.