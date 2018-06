EU is blok aan ons been, strop om onze nek

De Europese Unie heeft een dramatisch effect op ons land: lidmaatschap is als een blok aan ons been, een strop om onze nek. Dat zien we allereerst aan de open grenzen waardoor we onmogelijk greep kunnen krijgen op de ongecontroleerde immigratie. Elke dag komen we de genadeloze gevolgen van de massale instroom van totaal andere culturen tegen. Vaders met dochters kunnen erover meepraten. Winkeliers begrijpen precies wat ik bedoel. Onderwijzers zien het gebeuren. De ongecontroleerde instroom moet nu stoppen. Nederland moet zélf gaan bepalen wie hier mogen komen en wie niet. En wie we uit willen zetten en terug willen sturen.