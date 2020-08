Bewoners Schilderswijk straat op uit woede over rellen

Betogers riepen relschoppers donderdag op ’van de Schilderswijk af te blijven’. Ⓒ Regio15

DEN HAAG - Ongeveer vijftig mensen hebben donderdagavond in de Schilderswijk in Den Haag gedemonstreerd om hun ongenoegen te uiten over de ongeregeldheden vorige week in de wijk. De organisatie had de route ingekort, omdat de opkomst tegenviel.