Biden: gevonden documenten zijn verdwaalde papieren uit jaren 70

„Voor zover ik weet, zijn het soort dingen dat ze meegenomen hebben dingen die uit 1974 komen, verdwaalde papieren”, zei Biden. Meteen plaatste hij ook een voorbehoud: „Er kan iets anders bij zitten, ik weet het niet.” Dat de documenten waren achtergebleven, was volgens hem de schuld van de medewerkers die zijn oude werkplekken moesten opruimen. „Ze hebben hun werk niet goed gedaan.”

De documenten werden gevonden in een kantoor in Washington dat Biden gebruikte voordat hij president werd en in een huis van hem in Wilmington, in de staat Delaware. Volgens zijn advocaten ging het om materiaal uit zowel de tijd dat Biden vicepresident was (2009-2017), als uit de jaren dat hij namens Delaware in de Senaat zat (1973-2009).

Het ministerie van Justitie onderzoekt de omgang van Biden met vertrouwelijke documenten. Biden zei dat zijn advocaten hem geadviseerd hadden in het interview niets over het onderwerp te zeggen om dat onderzoek niet te beïnvloeden.

Onlangs zijn ook geheime documenten opgedoken bij voormalig vicepresident Mike Pence. De Amerikaanse recherche FBI deed vorig jaar een inval bij oud-president Donald Trump om geheime regeringsdocumenten veilig te stellen.