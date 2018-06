Katja over opvoeden, Igone, reizen, inburgeren, Dotan en Job

"In het geval van Thijs en mij was het niet zo dat de een de ander heel veel onrecht heeft aangedaan. We waren het er allebei over eens dat het over was. Dat maakt het minder moeilijk om na een relatiebreuk vrienden te blijven. Wat ook hielp is dat we elkaar niet de schuld gaven.

Het lag niet alleen aan hem, of alleen aan mij. Gelukkig hebben we allebei een heel leuke nieuwe liefde gevonden. Igone - ballerina Igone de Jongh (38) - en ik mogen elkaar heel graag. Gelukkig, want als je ex iets krijgt met de een of andere bitch die heel negatief en jaloers is, wordt het een stuk moeilijker allemaal.

Minder streng

Sammie (8) weet heel goed dat ik minder streng ben dan haar vader. Heeft ze hem meteen gevraagd: 'Geldt dat bij mama ook?' 'Ja', zei Thijs en toen ze wegliep hoorde hij haar mompelen: 'Nou, dat zullen we nog wel zien.' Vandaar dat-ie belde: of ik me er wel aan wilde houden. Haha, wat een verschrikkelijk wijfje, toch. Ze is net 8 en snapt het al helemaal.”

