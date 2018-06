Hermina heeft maat 48-50: ‘Het heeft ook voordelen’

Op Twitter word ik weleens 'vies, vet varken' genoemd. Dat dacht ik vroeger ook, daarom snap ik de opmerkingen. Nee, het raakt me niet meer. Ik kan alleen maar hopen dat die mensen tot inkeer komen. Diversiteit is goed, waarom zou iedereen slank moeten zijn?

Vaak wordt gedacht: 'Dikke mensen zitten de hele dag op de bank chips te eten waardoor mijn zorgpremie omhoog gaat...' Dat vind ik hypocriet. Alsof alle dunne mensen gezond zijn! Misschien drinken zij wel of gebruiken ze drugs.

Ernstige obesitas

Afgaande op mijn BMI heb ik ernstige obesitas, maar zo’n getal zegt niets over gezondheid. Bodybuilders zouden dan morbide obesitas hebben! Met mijn gewicht kom ik in aanmerking voor een maagverkleining, maar ik heb nergens last van en kan gewoon m’n veters strikken.

