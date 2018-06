Vind jij opvoeden soms ook zo irritant?

In het nieuwe VROUW magazine - elke zaterdag bij De Telegraaf - vertelt Katja Schuurman (43) dat het opvoeden van haar dochter Sammie (8) niet haar grootste talent is. Of juist wel natuurlijk. Het is maar hoe je het bekijkt.

Ik vind dat een hilarisch maar bovenal herkenbaar voorbeeld. Eens in de zoveel tijd deel ik mijn dochter dan ook mee dat ik stop met opvoeden. Dat ik er klaar mee ben. Dat ze toch niet luistert dus waarom zou ik ermee doorgaan? En dan smeekt ze me: 'Ah toe, voed me op!'

Waarom heb ik áltijd gelijk?

Daar moeten we dan beiden keihard om lachen, want gelukkig delen we dezelfde humor. Maar ik houd ook niet van opvoeden omdat ik regelmatig vind dat ze gewoon gelijk heeft. Het kan toch ook niet zo zijn dat ik, omdat ik een paar decennia ouder ben, ALTIJD gelijk heb?

Vind jij opvoeden soms ook een hele klus? Praat mee op VROUW.nl: “Wie ben ik om haar steeds maar al die talloze regels te laten naleven?”