Man (44) overlijdt bij taco-eetwedstrijd

Volgens lokale media stortte Dan Hutchins tijdens de wedstrijd na zeven minuten al in elkaar. Hij is ter plaatse nog gereanimeerd, maar overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. De eetwedstrijd was onderdeel van Taco Dinsdag en werd in de derde inning gehouden.

Hutchins had wel gezegd dat hij suikerpatiënt was en dat hij alcohol had gedronken voor de start van de wedstrijd. Dan had ook de hele dag niet gegeten om zoveel mogelijk te kunnen verstouwen. Het was ook extreem warm de dag van zijn onfortuinlijke dood.

Er zijn in Amerika meerder gevallen van mensen die zijn overleden tijdens eetwedstrijden. Een 20-jarige student stierf tijdens het eten van 'zo veel mogelijk pannenkoeken', terwijl een voormalig profbokser zich met fatale gevolgen verslikte tijdens een croissant-eetwedstrijd.