Bombrief bij Okura hotel in Amsterdam

Politie doet onderzoek bij het Okura hotel in de Ferdinand Bolstraat, nadat hier een bombrief is bezorgd. Ⓒ ANP

Amsterdam - De verdachte brief die vrijdag is bezorgd bij het Amsterdamse hotel Okura is ook een bombrief. Dat meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt ter plaatse. Het hotel wordt niet ontruimd.